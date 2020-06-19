رئيس Honor يُلمح لقدوم هاتف جديد مع شاشة كبيرة، وهو يتحدث على الأرجح عن Honor X10 Max

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية أن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تخطط لجلب الهاتفين Honor X10 و Honor X10 Max في شهر يوليو المقبل، ولقد حصلنا بالفعل على بعض المعلومات حول هذين الهاتفين. ومع ذلك، أحدث المعلومات وردتنا مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، السيد George Zhao والذي كشف لنا من خلال حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن هناك منتج قادم سيضم شاشة كبيرة.

نحن متأكدين إلى حد كبير أنه يتحدث عن عودة تشكيلة Max التي وصلت إلى الصين مع الهاتف Honor 8X Max، ولكنها إختفت بشكل غريب عندما وصلت تشكيلة Honor 9X Series إلى السوق.

أوضح السيد George Zhao أن الشركة واجهت العديد من التحديات مع المنتجات التي كانت تخطط لإطلاقها، بما في ذلك الإنتقال من 4G إلى 5G، ولكن الإلتزام بإطلاق جهاز كبير باقٍ وسيصل في الوقت المحدد، ودحض إدعاءات أن شاشة 7 إنش تمثل تحدي.

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يُقال أن الهاتف Honor X10 Max سيصل مع شاشة بحجم 7.09 إنش، وسيضم المعالج الثماني النوى MediaTek Dimensity 800. تدعي المصادر أن هذا الهاتف سيصل مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وسيكلف حوالي 1600 يوان صيني، وهو ما يُعادل 225 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله أحد أرخص هواتف 5G في السوق.