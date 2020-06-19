الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا شركة Huawei بالفعل، فقد قامت الشركة اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro بإعتباره الهاتف المتوسط الأحدث من الشركة.

الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1 ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

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الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro الجديد متاح الآن بالفعل للطب المسبق في الصين، وسيُعرض للبيع بشكل رسمي إبتداء من 24 يونيو مقابل 280 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، ومقابل 322 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.