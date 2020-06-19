سامسونج تُطلق تطبيق Samsung Health Monitor مع خاصية قياس ضغط الدم

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإطلاق تطبيق Samsung Health Monitor في كوريا الجنوبية بعد الحصول على تصريح من وزارة الغذاء والدواء المحلية والمعروفة إختصارًا بإسم MFDS.

مع تطبيق Samsung Health Monitor الجديد، يمكن لمستخدمي Galaxy Watch Active 2 الآن مراقبة ضغط الدم، ولكن ستحتاج إلى معايرة القياس الأولي بإستخدام جهاز مستقل لمراقبة ضغط الدم. أثناء هذا الإجراء، ستحتاج إلى تشغيل ميزة معالجة ضغط الدم في الساعة الذكية Galaxy Watch والتي تعتمد على مستشعر ضربات القلب لقياس ضغط الدم من خلال تحليل موجة النبض. توصي شركة سامسونج بإستخدام Galaxy Watch Active 2 لمراقبة وإعادة عملية المعايرة مرة كل شهر لضمان قراءات دقيقة.

بعد يتم مزامنة النتائج مع تطبيق Samsung Health Monitor المثبت على الهاتف الذكي المقترن بـ Galaxy Watch Active 2، ويمكن للمستخدمين تتبع ضغط الدم لديهم على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويمكنهم مشاركة البيانات مع أطبائهم إذا أرادوا ذلك.

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لقياس ضغط الدم، يجب تثبيت تطبيق Samsung Health Monitor على الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 بالإضافة إلى الهاتف الذكي المقترن به. يتم تثبيت التطبيق تلقائيًا عندما تقوم بتحديث نظام تشغيل الساعة إلى أحدث إصدار من خلال تطبيق Galaxy Wearable.

بالإضافة إلى إطلاق تطبيق Samsung Health Monitor، أعلنت شركة سامسونج أنه سيتم تفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG لمستخدمي Galaxy Watch Active 2 في كوريا الجنوبية في الربع الثالث من العام 2020 من خلال تطبيق Samsung Health Monitor.