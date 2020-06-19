قد يتم إطلاق الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch Revolve على الصعيد العالمي قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر ديسمبر من العام الماضي، كشفت شركة Xiaomi عن الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch Color في الصين، ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أنه سيتم إطلاق هذه الساعة الذكية على الصعيد العالمي بحيث سيتم بيعها في الأسواق العالمية تحت إسم Xiaomi Mi Watch Revolve.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن اليوتيوبر الإسباني eSavants من وضع يده على هذه الساعة الذكية ورفع مقطع فيديو يعرض لنا عملية فتح علبة هذه الساعة الذكية حيث يظهر بوضوح إسم Xiaomi Mi Watch Revolve. أوضح هذا اليوتيوبر أنه حصل على الساعة الذكية من خلال متجر AliExpress مقابل حوالي 90 يورو.

للتذكير، جاءت الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch Color مع شاشة AMOLED بقطر 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل، ومع بطارية بسعة 420mAh. وعلاوة على ذلك، فهي تدعم NFC و GPS و GLONASS، كما أنها مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 50 متر مع العلم بأنها تقترن مع هاتف المستخدم عن طريق البلوتوث 5.0.

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هذه الساعة الذكية من شركة Xiaomi تدعم كذلك جميع ميزات تتبع اللياقة البدنية الأساسية، وتضم مستشعر ضربات القلب ومقياس التسارع ومقياس الضغط. ونظرًا إلى أنها مصممة لمقاومة المياه، فهذا تسمح للمستخدمين بإستخدامها أثناء ممارسة السباحة.

واحدة من نقاط البيع الرئيسية هي العديد من الأحزمة الملونة والتي تتيح للمستخدمين تغيير مظهر الساعة ليتناسب مع مظهر ملابسهم. نرى أيضًا أنها تأتي بثلاثة ألوان على الأقل تشمل اللون الفضي والذهبي والأسود.