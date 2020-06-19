الهاتف +Galaxy Note 20 سيصل مع شاشة أطول، والإختبارات تؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد الهاتف +Galaxy Note 20 والذي يحمل الإسم الرمزي SM-N986U في منصة إختبار أداء المتصفح HTML5Test مما كشف لنا عن بعض المعلومات المثيرة حول شاشة هذا الهاتف. في الواقع، لقد كشفت لنا هذه المنصة أن شاشة الهاتف +Galaxy Note 20 لا تزال تمتاز بدقة +QuadHD، ولكن نسبة العرض على الإرتفاع تبدو مثيرة للإهتمام، فهي تبلغ 19.3:9.

نسبة العرض على الإرتفاع هذه تعني أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيصل مع شاشة أطول مقارنة مع Galaxy Note 10 و Galaxy S10، ولكن ليس بنفس طول تشكيلة Galaxy S20 Series التي تمتاز شاشاتها بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9. في الواقع، طول شاشة الهاتف +Galaxy Note 20 يبدو قريبًا أكثر لطول شاشة الهاتف iPhone 11 Pro Max.

هذه الزيادة في أبعاد شاشة الهاتف +Galaxy Note 20 أدى إلى زيادة قطرها من 6.8 إنش في الهاتف +Galaxy Note 10 إلى 6.87 إنش في الهاتف +Galaxy Note 20. والنتيجة النهائية هي أن هذه الشاشة حافظت على نفس العرض ولكنها أصبحت أطول بنحو 2 ملمتر.

Advertisements

وبطبيعة الحال، إذا كنت ترغب في الحصول على شاشة أكبر، فشركة سامسونج ستقوم بالكشف عن الهاتف Galaxy Fold 2 جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 20 Series في أوائل شهر أغسطس المقبل. هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 7.7 إنش عندما يكون مفتوحًا، وقد يدعم القلم الإلكتروني S Pen كذلك.