شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف مزيدا من مواصفات "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، نقلت مصادر عن المدير التنفيذي لوكالة التوريدات "روس يونغ روس" أن معدل التحديث الجديد الذي ستدعمه هواتف "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" سيكون 120 هرتز، وهذا سيعتبر نقلة في عالم الهواتف الذكية بالعالم.

وكشف المصادر أن "آبل" ستدعم بعض هواتف "آيفون 12 برو" بشاشة ذات معدل تحديث 60 هرتز من نوعي "إل سي دي" و"أوليد"، وأوضحت المصادر أنه من الهواتف التي ستدعم معدل تحديث 120 هرتز، هاتف "هواوي ميت 40" الرائد المرتقب.

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ومن المتوقع أن تصدر "آبل" الطرازات الجديدة من هاتف "آيفون" الخاصة بها، الخريف الماضي، ومن المتوقع، أن تدعم "أبل" هاتف "آيفون 12" بشاشة أصغر 5.42 بوصة من نوع "أوليد" المرنة من تصنيع شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

كما دعمت "أبل" بتقنية جديدة للمس المتكامل، ودقة فائقة يصل معدلها إلى 2348×1084 بيكسل، أما بالنسبة لهاتف "آيفون 12 برو ماكس" سيأتي شاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع "أوليد" المرنة، بمعدل دقة 2785×1293 بيكسل.

ومن المقرر أن تؤجل "آبل" إطلاق إصدارات "آيفون 12" الجديد حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولكن تطلقها في شهر سبتمبر المقبل كما اعتادت.