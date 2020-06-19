شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلوريدا تخطط لإطلاق 750 مليون بعوضة معدلة وراثيا .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ فلوريدا خطوات في خطة مثيرة للجدل لإطلاق 750 مليون بعوضة معدلة وراثيا، وذلك للمساعدة في تقليل انتشار المرض، حيث وافق المنظمون في ولاية فلوريدا على خطة لإطلاق بعد تعديل البعوض جينيا، الذي صممته شركة التكنولوجيا الحيوية البريطانية Oxitec، لتمرير بروتين معين عندما يتزاوج، مما يقلل من فرص بقاء ذرية الإناث.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مع وجود عدد أقل من الإناث في كل جيل لاحق، يأمل الباحثون أن ينخفض إجمالي عدد البعوض في المنطقة إلى جانب الانخفاض في معدلات انتقال الأمراض التي تنتقل عبر لدغات البعوض.

ويصنف البعوض المعدل جينيا على أنه من فصيلة الزاعجة المصرية أو بعوضة الحمى الصفراء وجميعهم من الذكور، وتؤكد الشركة أنه نظرًا لأن البعوض الإناث فقط هو الذي يستطيع العض، فلا يوجد خطر على البشر لإطلاقه.

وافقت وكالة حماية البيئة على خطة Oxitec في مايو، وأعطت وزارة الزراعة والخدمات الاستهلاكية في فلوريدا الخطة الموافقة بعد شهر.

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كما سيتم إطلاق البعوض عبر مقاطعة مونرو في جنوب فلوريدا، في وقت لاحق من هذا الصيف، وكانت الخطة مثيرة للجدل، حيث زعمت بعض مجموعات الدفاع عن البيئة أن وكالة حماية البيئة لم تبحث بشكل كافٍ عن العواقب المحتملة لإطلاق البعوض المعدل وراثيًا في البرية.

وقال باري ويري من تحالف فلوريدا كيز البيئي، "الناس هنا في فلوريدا لا يوافقون على البعوض المعدّل وراثيا أو أن يكونوا تجارب بشرية."

كما أنه في يونيو الحالى، رفعت مجموعة من مجموعات الدفاع عن البيئة دعوى ضد وكالة حماية البيئة لوقف الاختبارات من المضي قدمًا، مدعية أن الوكالة قد انتهكت قانون الأنواع المهددة بالانقراض من خلال الموافقة على المشروع دون فحص كاف.

وعلى الرغم من الاعتراضات، حصلت Oxitec على موافقة وكالة حماية البيئة لإجراء المزيد من الاختبارات في مقاطعة هاريس بتكساس، حيث تخطط لإطلاق المزيد من البعوض في عام 2021.

كما أنه إذا أثبت البعوض فعاليته، تأمل Oxitec أنه يمكن استخدامها في المناطق التي تنتشر فيها الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك وفيروس زيكا.