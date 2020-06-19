علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: عطل فى واتس آب يتسبب فى مشاكل بالتطبيق واختفاء الـLast seen

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق واتس آب من مشاكل فى استخدام التطبيق، إذ اختفى بشكل مفاجئ شريط الحالة Last seen، كما لم يعد المستخدمين قادرين على معرفة إذا ما كان الشخص الذى يتحدثون معه نشط على التطبيق أو غير موجود، بسبب اختفاء ميزتى Typing و Online.

وأكد موقع Down Detector أن شكاوى المستخدمين فى إزدياد، إذ شهد الموقع المعنى برصد أعطال المواقع عبر الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا فى تقارير WhatsApp down اليوم.

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فى وقت كتابة هذا التقرير، سجل Down Detector ذروة تقريبًا 4000 تقريرعن وجود مشاكا بواتس آب، ومن بين المتضررين، يواجه 73 فى المئة مشاكل مع ميزة الـLast seen  أو وقت الظهور،بينما يعانى 24 فى المئة من مشاكل الاتصال.

ووفقا لخريطة انقطاع خدمة Down Detector فتؤثر مشكلات WhatsApp على المستخدمين فى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وتوجه مستخدمو WhatsApp إلى Twitter للإبلاغ عن المشكلة، قائلين إنهم غير قادرين على تغيير آخر إعدادات تم رؤيتها فى خصوصية التطبيق.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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