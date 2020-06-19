شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تؤجل إطلاق صاروخ Vega المطور .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Arianespace أن أول إطلاق لصاروخ Vega с المطورة لهذا العام قد تم تأجيله إلى موعد لاحق، وقال بيان صادر عن الشركة "بسبب الظروف الجوية غير الملائمة والرياح العاتية فوق قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية قررت Arianespace تأجيل إطلاق صاروخ Vega с الذي كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض 53 قمرا صناعيا صغيرا".

وفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "أقرب موعد متوقع لإطلاق الصاروخ مع الأقمار المذكورة في إطار خطة مشروع Small Spaceship Mission Service من المفترض أن يكون يوم السبت 20 يونيو الجاري، وأن الصاروخ والأقمار الآن في وضع مستقر وآمن".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ كان من المفترض أن ينطلق إلى الفضاء يوم الخميس 18 يونيو الجاري في تمام الساعة (4:51 بتوقيت موسكو)، وينقل حمولة إلى مدارات الأرض تعادل 1.3 طن، وأن تنفصل الأقمار عنه بعد ساعة و44 دقيقة من إطلاقه.

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وأوضحت Arianespace أن عملية الإطلاق المؤجلة كان من المفترض أن تكون أول مهمة إطلاق للصواريخ من قاعدة "كورو" الفضائية بعد انقطاع دام لمدة بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا في غوايانا، وكذلك أول عملية إطلاق للأقمار الصناعية الصغيرة في إطار مشروع SSMS.

وجدير بالذكر أنه كانت قد فشلت المحاولة الجديدة لشركة Interstellar Technologies لإطلاق صاروخ МОМО التجارى، الذى سقط فى البحر بعد إطلاقه، من مطار فضائى فى مدينة تايكى بجزيرة هوكايدو الشمالية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه كان من المقرر إطلاق صاروخ 5 - МОМО فى السنة الماضيةـ ولكن تأجل إطلاقه عدة مرات بعد اكتشاف مشكلات تقنية فيه، وأيضا بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".