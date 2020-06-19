شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات أمازون تواجه أكبر هجوم DDoS تم تسجيله على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون، أنها أمضت ثلاثة أيام في محاربة أكبر هجوم للخدمة الإلكترونية تم تسجيله على الإطلاق، فوفقًا لتقرير دوري من قسم AWS Shield في أمازون، والذي تم تصميمه خصيصًا لحماية عملاء Amazon cloud ضد هجمات DDoS، فقد تجاوزت الجهود سرعة 2.3 تيرابايت في الثانية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقيس هذا المعدل مقدار حركة المرور الواردة التي يتم توجيهها إلى خوادم الأهداف كل ثانية.

وقالت الشركة أيضًا إن الهجوم تسبب في ثلاثة أيام من "التهديد المتزايد" لـ AWS Shield، وفي هذه الحالة، تقول أمازون إنه تم استغلال CLDAP، وهو بروتوكول الوصول إلى الدليل الخفيف بدون اتصال.

كما أنه عند إساءة استخدامها، يمكن لبروتوكول CLDAP تضخيم الهجمات بما يتراوح بين 56 إلى 70 ضعف حجمها الأولي.

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يفوق الهجوم الرقم القياسي السابق لهجمات DDoS التي تم تسجيلها بسرعة 1.7 تيرابت في الثانية، وتم تخفيف هذا الهجوم من جانب NETSCOUT Arbor في مارس 2018.

كما لاحظت ZDNet، هجمات DDoS، أنه على الرغم من أنها لا تزال تشكل تهديدًا، إلا أنها نادرة بشكل متزايد بسبب التحسينات في الأمن والتعاون بين مزودي خدمة الإنترنت واللاعبين الآخرين المتضررين من الهجمات.

عندما يتم شن الهجمات، تلاحظ ZDNet أنها عادة ما تصل إلى ذروتها عند حوالي 550 جيجابت في الثانية، مما يجعل DDoS الأخيرة جديرة بالملاحظة بشكل خاص.

كما أنه فقًا لـ Cloudflare، فإن 92% من هجمات DDoS التي تم تخفيفها بواسطة الخدمة في الربع الأول من عام 2020 كانت أقل من 10 جيجابت في الثانية و 47% أخرى أصبحت أصغر أى أقل من 550 ميجابت في الثانية.