شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنه .. يعني إيه نظام UEFI للهارد ديسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن BIOS هو عبارة عن برمجية منخفضة المستوى تتواجد في شريحة على لوحة MotherBoard، إلا أن شركة انتل قررت مؤخرا العمل على نظام جديد أطلقت عليه اسم واجهة البرنامج الثابت الممتد Extensible Firmware Interface والذى يعرف اختصارا بـ EFI.

ما هو UEFI

لكن بحلول 2007 اتفقت كلا من Intel وAMD وMicrosoft والشركات المصنعة للكمبيوتر على مواصفات موحدة لنظام جديد وحمل الاسم Unified Extended Firmware Interface UEFI ودعم أول الأمر نظام ويندوز فيستا الحزمة 1 Windows Vista Service Pack 1 وWindows 7 ليصبح الآن متواجدا في الغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر الحديثة.

Advertisements

مميزات UEFI

يتميز هذا النوع بالعديد من المميزات بما في ذلك دعم الأقراص الصلبة الهارد والتي سعتها التخزينية تصل لـ 2.2 تيرابايت فما فوق، كما يمكن لـ UEFI أن يعمل في وضع 32 بيت أو 64 بيت كما يملك مساحة تخزينية أكبر من BIOS وبالتالي فإن عملية الإقلاع ستكون أسرع.

كذلك فإن هذا النظام أفضل بكثير من الناحية البصرية حيث يكون بشاشة رسومية ويدعم مؤشر الفأرة رغم أن هذا الأمر ليس في جميع الأنواع حيث مازالت العديد من الحواسيب تستخدم واجهة نصية فقط من UEFI تبدو مثل شاشة BIOS السابقة.

ويمكن وصف UEFI نستطيع أن نعتبرها كنظام تشغيل مصغر يعمل قبل نظام التشغيل ويستطيع أن يفعل أكثر بكثير مما يفعله BIOS ويمكن أن يخزن في ذاكرة فلاشية على اللوحة الأم أو يمكن أن يتم تحميله من القرص الصلب أو مشاركة عبر الشبكة عند الإقلاع.