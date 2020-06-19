شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سياحة فضاء تطور رحلات على متن كبسولة ببالون عملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور شركة سياحة فضاء ناشئة رحلات إلى طبقة الستراتوسفير ستطلق مستكشفين على متن كبسولة ملحقة ببالون عملاق، لكن التذاكر قد تكلف 125 ألف دولار، حيث سيتم نقلهم إلى آفاق جديدة خلال 10000 قدم داخل الستراتوسفير، وذلك داخل كبسولة مضغوطة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلنت Space Perspective يوم الخميس عن تطوير "Spaceship Neptune" الذي يضم تسعة أشخاص وميني بار، ومحاطة بنوافذ كبيرة.

ستستلزم الرحلة صعودًا لمدة ساعتين في الغلاف الجوي، حيث ستحوم بعد ذلك فوق المحيط الأطلسي لمدة ساعتين أخريين.

كما أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات التجريبية غير المأهولة في أوائل عام 2021، وتأمل الشركة في بيع التذاكر بدءًا من عام 2024، ولكن قد تكلف حوالي 125000 دولار.

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جدير بالذكر أن Space Perspective هي شركة ناشئة جديدة أسسها Jane Poynter و Taber McCallum، اللذان شاركا سابقًا في تأسيس World View، وهي شركة تنشر أجهزة استشعار في الستراتوسفير مرتبطة بالبالونات لالتقاط صور الفضاء، ويستخدمون هذه الفكرة لإرسال البشر إلى حافة الفضاء.

ينشر موقع Space Perspective على الإنترنت: "للمرة الأولى، يمكننا أن نجعل إثارة رحلات الفضاء متاحة لك، أيها المستكشفون، بطريقة آمنة ومريحة مع الحد الأدنى من المتطلبات المادية وبسيطة مثل ركوب الطائرة".

وترتفع مركبة الفضاء على ارتفاع 10000 قدم عن الأرض، مما يسمح للسياح بالتقاط المناظر الخلابة، حيث تستغرق الرحلة بأكملها ست ساعات، ساعتان للوصول إلى الارتفاع المحدد، وساعتين في الغلاف الجوي، ثم نزول ساعتين إلى الأرض.

تخطط Space Perspective لإطلاق رحلة تجريبية بدون طيار في عام 2021 ، واختبار الطاقم في عام 2023، وتأمل أن تعمل بالكامل بحلول عام 2024 على تشغيل حوالي 500 مهمة سنويًا بحلول نهاية العقد.