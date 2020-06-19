Huawei ستؤجل إطلاق Huawei Mate 40 Series لأنها تعيد تقييم إمدادات المعالجات

فاطمة أيت طالب - دبي - أفادت بعض المصادر أن شركة Huawei أخبرت موردي مكوناتها بالتوقف عن إنتاج المكونات المخصصة لتشكيلة Huawei Mate 40 Series القادمة. هذا يمكن أن يؤخر الإنتاج الضخم للهواتف الذكية الرائدة الجديدة من شهر إلى شهرين.

من المحتمل أن تستمر شركة Huawei في الكشف عن الطرازات الجديدة في الموعد المحدد ولكن قد يتم تأجيل طرحها في السوق. وستستغرق شركة Huawei هذا الوقت لتقييم إمداداتها من المعالجات. مع إشتعال الحرب التجارية، قامت الشركة بتخزين ما ستحتاجه للتغلب على العاصفة، ولكن تلك المعالجات القديمة لن تفيدها في الهواتف الذكية الرائدة الجديدة.

حاولت شركة Huawei تقديم طلب بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لشركة TSMC التي تشرف غالبًا على تصنيع المعالجات للشركة الصينية، ولكن الحكومة الأمريكية تُحاول منع مثل هذه الصفقات التي تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية. من المحتمل أن يشتمل هذا الطلب على المعالج HiSilicon Kirin 1020 الذي يستند على عملية 5 نانومتر ومودمات 5G التي تستند على عملية 7 نانومتر.

نظرًا لأن شركة HiSilicon محدودة الإمكانيات على مستوى التصنيع، فإن شركة Huawei تبحث عن بدائل لشركة TSMC لتشرف على تصنيع المعالجات الخاصة بها. حتى إذا تمكنت الشركة من الحصول على معالجات كوالكوم و MediaTek، فإن هذا الأمر سيجبر الشركة على إعادة تصميم المكونات الداخلية للهاتف، مما سيزيد من التأخير.

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أدى فقدان التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل إلى إبطاء توسع Huawei في الغرب، ولكن الشركة عوضت ذلك بمبيعات محلية قوية وتحويل التركيز نحو معدات الإتصالات. ومع ذلك، يتوقع كبير المحللين في مؤسسة Mizuho Securities إنخفاضًا بنسبة 10 في المئة في شحنات الهواتف الذكية خلال العام بأكمله.

وبحسب ما ورد، فقد قامت شركة Huawei بتقليص طلباتها لمكونات عدد من هواتفها الذكية بنسبة 20 في المئة تحسبًا لإنخفاض الطلب، وهو أمر سيؤثر أيضًا على الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية Honor.