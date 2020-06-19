تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Honor 30 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 30 Youth Edition في اليوم الرابع أو الخامس من شهر يوليو المقبل بالصين مع العلم بأنه من المرجح أن يصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Honor 30 Lite. ليست هناك أي معلومات رسمية حول الهاتف Honor 30 Lite من شركة Honor حتى الآن، ولكن بفضل المسرب الصيني البارز Digital Chat Station فقد أصبحت لدينا القائمة الكاملة لمواصفات هذا الهاتف.

ووفقا لهذا التسريب الجديد، فيبدو أن الهاتف Honor 30 Lite سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800 المتوافق مع شبكات 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22W.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا التسريب الجديد كذلك أن الهاتف Honor 30 Lite سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

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في الواقع، هذه المواصفات التقنية قد تذكرك بالهاتف Huawei Enjoy 20 Pro الذي تم تسريبه قبل بضعة أيام، فهو الأخر يملك نفس هذه المواصفات التقنية، ولكن هناك إستثناء واحد يتمثل في الوزن، فالهاتف Honor 30 Lite يزن 192 جرام مما يجعله أثقل قليلاً من الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro.