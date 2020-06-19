Huawei تتخطى سامسونج لأول مرة لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد إستطاعت شركة Huawei لأول مرة تخطي سامسونج لتصبح أكبر مصنعة للهواتف الذكية في العالم. الإحصائيات تخص شهر أبريل من هذا العام، وهناك الكثير من العوامل التي لعبت دورًا هنا.

أولاً وقبل كل شيء، كان لدى سامسونج تباطؤ مؤقت بسبب تفشي فيروس COVID-19. تعتمد الشركة الكورية الجنوبية بشدة على الهند والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وأوروبا بإعتبارها أسواقها الرئيسية ولكن بسبب إغلاق المتاجر الفعلية والإنخفاض القوي في الطلب على الهواتف الذكية، عانت سامسونج قليلاً. في شهر أبريل، حصلت الشركة الكورية الجنوبية على حصة سوقية قدرها 17 في المئة بينما حصلت شركة Huawei على حصة سوقية قدرها 19 في المئة.

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هذا لأنه في شهر أبريل الماضي، كان السوق الصيني يتعافى بالفعل وHuawei تحقق أداءً جيدًا وإستثنائيًا في وطنها الأم. حتى بعد كل العقبات التي كان يتعين على الشركة التغلب عليها، فقد كان المستهلكين الصينيين يرفعون مبيعات Huawei لتعويض إنخفاض مبيعات الشركة في الأسواق الخارجية حيث تفقد Huawei قوتها بسبب إفتقار هواتفها الذكية للتطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

وهذا يعني أيضًا أن شركة سامسونج ستتعافى على الأرجح وستستعيد موقعها في الأشهر التالية بعد رفع الحجر الصحي تدريجيًا في معظم البلدان وبدء الأسواق مرحلة التعافي من الركود.