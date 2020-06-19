ثغرة في غوغل كروم تسمح بالتجسس على مستخدمي الموقع

ويسلط ذلك الضوء على إخفاق صناعة التكنولوجيا في حماية برامج التصفح في وقت يتزايد فيه استخدامها للبريد الإلكتروني وقوائم المرتبات وغيرها من الوظائف الحساسة.

وقالت شركة غوغل، التابعة لمجموعة ألفابت، إنها أزالت أكثر من 70 إضافة من الإضافات البرمجية الخبيثة من متجر كروم ويب الرسمي على الإنترنت بعد أن نبهها الباحثون إليها الشهر الماضي.



وأضاف سكوت وستوفر، المتحدث بإسم الشركة: "عندما يتم إخطارنا بإضافات في متجر ويب تنطوي على انتهاك سياساتنا نتحرك ونستخدم تلك الوقائع كمادة تدريبية لتحسين تحليلاتنا...".

وتزعم معظم هذه الإضافات المجانية أنها تحذر المستخدمين من مواقع مشكوك فيها أو أنها تحول الملفات من هيئة إلى أخرى. وبدلاً من ذلك تسرق هذه الإضافات تاريخ التصفح وبيانات تتضمن معلومات سرية عن كيفية الولوج إلى أدوات داخلية تخص العمل.



وقال غاري غولومب، الشريك المؤسس لشركة أويك وكبير الباحثين فيها، إن هذه الحملة هي أخطر حملة خبيثة يتعرض لها متجر كروم حتى الآن بناء على عدد مرات التنزيل.

ولم تتضح حتّى الآن الجهة التي تقف وراء هذه المحاولة لنشر البرمجيات الخبيثة. وقالت شركة أويك إن مطوري هذه الإضافات يقدمون معلومات اتصال زائفة عندما يقدمون الإضافات لشركة غوغل.