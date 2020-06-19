شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقاضي مستخدمين احتالوا على المنصة لجمع البيانات وعلامات الإعجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك أنها رفعت دعاوى قضائية منفصلة في أوروبا والولايات المتحدة بسبب إساءة استخدام منصاته لتقديم أدوات تلقائية لاستخلاص البيانات الشخصية للمستخدمين وجمع علامات الإعجاب في فيس بوك، وانستجرام، وأشار فيس بوك في بيان: إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إحدى شركات التواصل الاجتماعي الدعاوى القضائية المنسقة والمتعددة الاختصاصات لفرض شروطها وحماية مستخدميها.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقالت الشركة أن المدعى عليهم في الدعوى الأوروبية شغلوا خدمة مزيفة مقرها إسبانيا مخصصة لجمع الإعجابات، حيث قدمت برامج أتمتة لتلقي الإعجابات والتعليقات المزيفة على انستجرام.

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في حين أدار المدعى عليه في الدعوى الأمريكية خدمة لجمع بيانات المستخدمين الشخصية ذات الصلة بولاية كاليفورنيا، حيث أن المدعى عليه في الدعوى الأمريكية شغّل خدمة تجريد البيانات، تسمى "Massroot8”، والتي جمعت البيانات بشكل غير صحيح عن طريق مطالبة المستخدمين بتقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

وقالت الشركة في منشور على مدونة "هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة وسائط اجتماعية دعاوى قضائية منسقة ومتعددة الاختصاصات لفرض شروطها وحماية مستخدميها"، وقال فيس بوك: "تكشف الإجراءات القانونية اليوم التزامنا بإنفاذ سياساتنا ومساءلة الأشخاص عن إساءة استخدام خدماتنا".