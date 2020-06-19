شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سيرى.. يتم توقيفى".. خدمة بهواتف آيفون لتوثيق انتهاكات الشرطة.. كيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتزايد الاحتجاجات على عنف الشرطة فى الولايات المتحدة، برز دور الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو التى توثقها كاميراتها فى إحداث تغييرات بالمجتمعات، كما أكدت مقاطع الفيديو الملتقطة بالهواتف أهميتها فى رصد الانتهاكات التى ترتكب خارج إطار القانون ضد المواطنين.

ومثل هذه الأدلة ليست مفيدة فقط خلال الاحتجاجات، بل أيضًا خلال جميع أنواع التعاملات الروتينية مع الشرطة، ولهذا يوجد دعم إضافى داخل هواتف آبل لمساعدة مستخدميها فى توثيق حالات تجاوز القانون معهم، وذلك عن طريق الأمر الصوتى "سيرى.. يتم توقيفى"، لطلب مساعدة "سيرى" أو "Siri" على أجهزة آيفون.

وبحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكى التقنى، ما أن تقوم بتحميل الاختصار المساعد المجانى على هاتفك من نوع آيفون، كل ما ستحتاجه هو أن تقول: "مرحبًا سيرى، يتم توقيفى"، لتبدأ هى سلسلة من الأحداث.

وستقوم "سيرى" بخفض إنارة الهاتف، ووقف أى موسيقى، ثم تشغل الكاميرا الأمامية للهاتف لتوثيق كل ما يجرى، كما يمكنها أيضًا إرسال موقعك ونسخة من الفيديو المسجل لأحد الأرقام الموجودة ضمن قائمة الاتصال فى حالة الطوارئ، لكنك ستحتاج لتأكيد بعض من الرسائل لاستكمال تلك الخطوات.

وطور المبرمج روبرت بيترسون هذا الاختصار الخاص بالأمر الصوتى عام 2018، وعمل على تحديث البرنامج منذ هذا الوقت، لكنه اجتذب اهتمام المستخدمين بشكل خاص فى أعقاب الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة فى مينيابوليس الأمريكية.

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ورغم أن تسجيل تعامل الشرطة مع المواطنين من خلال كاميرات الهواتف المحمولة لا يمكنه وقف السلوك السيئ والتمييز العنصرى للشرطة، لكنه يساعد على تحديد هوية الأفراد المتورطين فى الأمر حتى تتم مسائلتهم عبر السبل القانونية.

ويقول التقرير - الذى نقله "العين الإخبارى" - إن "كنت حريصا على استخدام البرنامج، هناك عدد قليل من الأمور تحتاج لفعلها أولًا، فالبرنامج ليس تطبيقًا يمكنك تحميله من متجر أبل، ولكن اختصار بنظام التشغيل (iOS) يعتمد على القدرات التشغيلية التى قدمتها أبل مع نظام iOS 12".

لذا، من أجل ضمان عمل البرنامج، يجب أولًا التأكد من إجراء تحديثات الهاتف لنظام iOS 12 على الأقل، ثم قم بتحميل تطبيق الاختصارات الذى يمكنك العثور عليه بمتجر أبل، وبعدها قم بزيارة هذا الرابط على جهازك المحمول من خلال متصفح سفارى لتنزيل الاختصار.

كما يجب عليك التأكد من أن هاتفك يمكنه تحميل الاختصارات غير الموثقة، من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات، ثم الضغط على الاختصارات، ثم السماح للاختصارات غير الموثوقة، لمنح البرنامج إمكانية الولوج لموقعك، وكان بيترسون، قد قال لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى عام 2018، أن هذا التطبيق مشابه للكاميرات التى تركب على الجسم ويرتديها ضباط الشرطة.