شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل 900 حساب مرتبط بمجموعات الكراهية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فيس بوك بإزالة 900 حساب آخر على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بمجموعات التفوق الأبيض، بعد أن ناقش الأعضاء خططًا لتقديم أسلحة للاحتجاجات على قتل الشرطة للسود، وقد تم ربط الحسابات على فيس بوك وانستجرام بـ Proud Boys وthe American Guard، وتم حظر مجموعتين من الكراهية بالفعل على تلك المنصات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أعلنت الشركة أنها أزالت مؤخرًا 470 حسابًا تخص أشخاصًا تابعين لـ Proud Boys و430 آخرين مرتبطين بأعضاء الحرس الأمريكي، وقد تمت إزالة ما يقرب من 200 حساب آخر مرتبط بالمجموعات في أواخر الشهر الماضي.

وقال مسئولو فيس بوك إنهم كانوا يراقبون بالفعل وجود الجماعات على وسائل التواصل الاجتماعي وتم دفعهم للتصرف عندما اكتشفوا منشورات تحاول استغلال الاحتجاجات المستمرة التي أثارها وفاة جورج فلويد في مينيابوليس.

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وقال فيس بوك إن بعض الروايات تعود إلى رجال ورد أنهم شاركوا في شجار مع المحتجين في سياتل، ولم تفصح الشركة عن تفاصيل مستخدمي الحساب - مثل خططهم المحددة للاحتجاجات أو المكان الذي يعيشون فيه في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان "في كلتا الحالتين رأينا روايات من المنظمتين تناقشان حضور الاحتجاجات في مختلف الولايات الأمريكية مع خطط لحمل أسلحة" وأضافت "لكننا لم نجد مؤشرات في محتواهم على المنصة كانوا يخططون لارتكاب العنف بنشاط."

وقد تم حظر كل من Proud Boys وAmerican Guard من فيس بوك بسبب انتهاك القواعد التي تحظر خطاب الكراهية، وقال فيس بوك أنه سيواصل إزالة الصفحات أو المجموعات أو الحسابات الجديدة التي أنشأها المستخدمون الذين يحاولون التحايل على الحظر.