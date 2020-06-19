“فيسبوك” تستحوذ على شركة سويدية متخصصة لتكنولوجيا رسم الخرائط

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وكشف جان إريك سوليم، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ”مابيلاري“ ومقرها مالمو في السويد، عبر منشور، ليلة الخميس، أن شركته ستكون جزءا من مهمة ”فيسبوك“ في إنشاء خدمات خرائط مفتوحة تعتمد على التعلم الآلي وصور الأقمار الصناعية.

وأوضح سوليم، بحسب تقرير صحيفة ”نيويورك تايمز“، أنه يمكن استخدام خدمات الشركة من قبل الشركات الصغيرة حول العالم.

وقال مؤسس ”مابيلاري“ في كلمته: ”يسعدني اليوم أن أعلن انضمام ”مابيلاري“ إلى ”فيسبوك“، لتكون جزءا من جهود رسم الخرائط المفتوحة في ”فيسبوك“، ولاستكمال بناء أدوات وتكنولوجيا لتحسين الخرائط، كجزء من مهمتهم لتقريب العالم“.

وعن أهمية هذه الخرائط، قال سوليم: ”تساهم الخرائط في تسهيل شراء أو بيع العناصر الجديدة والمستعملة والمعاملات لملايين الشركات الصغيرة، كما توفر بيانات حيوية للمنظمات الإنسانية حول العالم، وذلك عبر منتجات مثل ”Facebook Marketplace“.

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ووفقا لمشاركة جان إريك سوليم، فإن الصفقة تعني أن ”مابيلاري“، يمكن أن تركز على بناء خدمات الخرائط المتاحة مجانا لأي شخص يريد استخدامها، بدلا من الاضطرار إلى بناء متجر تجاري خاص.

يُشار إلى أن خدمة ”مابيلاري“ تتمحور حول المشاركة الجماعية، حيث تفتح الطريق لمستخدمي الهواتف الذكية لالتقاط صور للشوارع والطرقات، وهي خدمة تنافس خدمة ”خرائط غوغل“ عبر ”غوغل ستريت فيو“.

لكن ”مابيلاري“ ترى أن خدمتها تتفوق على نظيرتها في ”غوغل“، حيث تستطيع الوصول لأماكن بعيدة عن التصوير، مثل بعض الأحياء، بالاستعانة بالمستخدمين ذاتهم لبناء خريطة تصويرية تفوق ما تنتجه ”ستريت فيو“.

وأكد موقع ”فيسبوك“ الصفقة، لكنه رفض الكشف عن الشروط، كما رفضت ”مابيلاري“ التعليق.