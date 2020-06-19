إشاعة جديدة تقترح السعر المحتمل لجهاز Xbox Series X، وسيكون مغريًا للاعبين

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الحالي، لا أحد يعرف كم سيُكلف جهاز Playstation 5 القادم من Sony، ولكن تم في الأونة الأخيرة رصد بعض الأدلة التي أشارت إلى أن هذا الجهاز سيُكلف إبتداءًا من 450 دولار أمريكي ويمكن أن يرتفع ليصل إلى 600 دولار أمريكي. الآن وفقا لأحدث الشائعات، فيبدو أنه من حيث حرب الأسعار، فمن الممكن أن يفوز Xbox Series X بهذه الحرب هذه المرة.

يأتي هذا من مستخدم يُدعى Eastmen الذي نشر معلومات على منتديات Beyond3D تدعي أن جهاز Xbox Series X سيُكلف حوالي 400 دولار أمريكي، في حين سيُكلف جهاز Xbox Series S نحو 200 دولار أمريكي. يدعي المنشور أنه لتغطية خسائرها المحتملة في مبيعات العتاد، قد تتطلع مايكروسوفت إلى الحصول على نسبة أكبر من مبيعات الألعاب والإشتراكات.

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في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فجهاز الألعاب المنزلي القادم من شركة Sony سيحمل إسم Xbox Series X، ولكن وفقا للشائعات، فيبدو أنه سيكون هناك جهاز أخر سيحمل إسم Xbox Series S. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن ربما بسعر أقل، يمكن لمايكروسوفت تشجيع المزيد من اللاعبين على تبني جهاز Xbox Series X بدلاً من Playstation 5.

ومع ذلك، لا يبدو أن الجميع مقتنعون بأن السعر سيُعطي لمايكروسوفت أفضلية كبيرة. يدعي تقرير حديث من أحد المحللين أنه لا يزال من المتوقع أن تفوز شركة Sony في حرب الجيل المقبل من أجهزة الألعاب المنزلية، حيث يمكن لشركة Sony بيع ما يقرب من ضعف عدد وحدات Xbox Series X مقارنة بمايكروسوفت في السنوات الأربعة المقبلة.