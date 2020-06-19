شحنات الساعات الذكية على الصعيد العالمي تنمو بنسبة 12%، وآبل تواصل الهيمنة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير جديد من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق عن بعض الإتجاهات في سوق الساعات الذكية المتنامي على الصعيد العالمي. على مستوى العالم، نمت شحنات الساعات الذكية بنسبة 12 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من تفشي فيروس COVID-19 الذي تسبب في تعطيل العديد من المصانع والخدمات اللوجستية والإستهلاكية.

تحتل آبل المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية، فهي نجحت في شحن 5.2 مليون وحدة من الساعة الذكية Apple Watch. وبالنسبة للمرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب شركة Huawei التي نجحت في شحن 2.1 مليون وحدة، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب شركة سامسونج التي نجحت في شحن 1.8 مليون وحدة. وحلت كل من Garmin و Fitbit في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. نمت شحنات Garmin بنسبة 24 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت شحنات Fitbit بنسبة 21 في المئة.

خلال الربع الأول، كانت أمريكا الشمالية وراء أقل من ثلث شحنات الساعات الذكية لأول مرة. إزداد الطلب على Apple Watch بشكل مطرد في الأسواق الخارجية بينما تباطأت مبيعاتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. تعزو Canalys ذلك إلى تركيز المستهلكين في أمريكا الشمالية على سماعات AirPods. وبالنسبة لنمو شحنات Apple Watch خارج أمريكا الشمالية، فالفضل في ذلك يعود إلى الترقيات التي تتيحها شركات الإتصالات في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، قدمت Huawei عرضًا ترويجيًا مع Huawei P40 في الصين.

شهدت الصين أكبر نسبة نمو في شحنات الساعات الذكية والتي بلغت 66 في المئة. تشكل الساعات الذكية التي تدعم الشبكات الخلوية من آبل و Xiaomi معظم الساعات الذكية المتصلة في الصين، وهذا ما يفسر جزئيًا نمو مبيعات الساعات الذكية في الصين. وفيما يخص ما تبقى من العام 2020، فسوف تواصل الصين النمو على مستوى مبيعات الساعات الذكية بفضل الخيارات الجديدة التي توفرها الشركات المحلية مثل Xiaomi و Huawei و Oppo.