ميزة جديدة من تويتر انتظرناها طويلا!

وتمت إتاحة الميزة حتى الآن، على نظام iOS، وانطلق العمل بها بداية من الأربعاء 17 يونيو، لـ"مجموعة محدودة من المستخدمين"، وفقا للشركة.

وقالت مايا باترسون وريمي بورغوين الموظفتان في "تويتر"، عبر مدونة على الإنترنت: "في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفا للتعبير، كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة. لذا، بدءا من اليوم، نحن نختبر ميزة جديدة ستضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا للتغريد، صوتك الشخصي".