ميزة جديدة من تويتر انتظرناها طويلا!

أعلنت "تويتر" عن اختبارها ميزة جديدة على منصتها تتيح تسجيل مقاطع صوتية ونشرها كتغريدات كلامية.
وقالت مايا باترسون وريمي بورغوين الموظفتان في "تويتر"، عبر مدونة على الإنترنت: "في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفا للتعبير، كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة. لذا، بدءا من اليوم، نحن نختبر ميزة جديدة ستضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا للتغريد، صوتك الشخصي".
وإذا تمكنت من الوصول إليها، فسترى رمزا جديدا على شكل موجة بجانب رمز الكاميرا عند إنشاء تغريدة. ويمكن النقر على هذه الأيقونة ليظهر زر تسجيل أحمر أسفل الشاشة، والذي يمكنك النقر عليه لبدء تسجيل رسالتك.
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