شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تثير شكوكا حول شبكة الإنترنت الفضائى "ستارلينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثير لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) شكوكاً جدية بشأن شبكة Starlink للانترنت الفضائى، التي تنشئها شركة SpaceX بقيمة 10 مليار دولار، حيث إن المشروع يجرى عمليات تسجيل مسبقة لشبكة النطاق العريض للجمهور، ولكن اللجنة لديها شكوك جدية في أن الشبكة ستفي بمتطلبات نقل البيانات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المقرر أن تصدر لجنة الاتصالات الفدرالية جولتها الأولى من الإعانات الحكومية في أكتوبر، في محاولة لتوسيع نطاق شبكات النطاق العريض في عمق ريف أمريكا.

لكن تقريرًا صدر الأسبوع الماضي يشير إلى أن 95 %أو أكثر من جميع قياسات فترات الذروة لوقت استجابة الشبكة يجب أن تكون في أقل من 100 مللي ثانية.

وقالت وكالة الاتصالات الفدرالية (FCC)، إنها تشكك في جميع مزودي الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، بما في ذلك شبكة SpaceX، في أن لديهم القدرة على تلبية المتطلبات لجلب العملاء الذين يدفعون.

ويجب تقديم الطلبات بحلول 15 يوليو، مع منح الشركة أقل من شهر لإثبات أن الشبكة تلبي المتطلبات، حيث زعمت SpaceX أن شبكتها تسهل حد اللجنة الذى يبلغ 100 مللي ثانية للخدمات، حتى بما في ذلك وقت المعالجة.

وتم تصميم الأقمار الصناعية Starlink من SpaceX لتوفير خدمة إنترنت عريضة النطاق منخفضة التكلفة من مدار أرضي منخفض حتى إلى أبعد الأماكن في العالم.

وبدأت الشركة المشروع في عام 2015، حيث أطلقت أول أقمار صناعية نموذجية تجريبية لرحلة الطيران في فبراير 2018، ويوجد الآن أكثر من 500 قمر صناعي في المدار.

Advertisements

قدرت SpaceX في عام 2018 التكلفة الإجمالية لمشروع Starlink ، بما في ذلك تصميم وبناء ونشر الكوكبة بنحو 10 مليار دولار.

ونشرت لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) مؤخرًا تقريرًا يتضمن المزيد من المبادئ التوجيهية لـ SpaceX ومقدمي الخدمات الآخرين عندما يخططون لتقديم خدماتهم للعملاء الذين يدفعون.

وتنص الوثيقة على ما يلي: "ومع ذلك، نحن غير متأكدين أن أي شبكة مدارات أرضية منخفضة قادرة على توفير خدمة النطاق العريض للبيع بالتجزئة في السوق الشامل للمستهلكين المقيمين، والتي يمكن أن تلبي متطلبات وقت الاستجابة ذهابًا وإيابًا البالغ 100 مللي ثانية".

وأضافت في تقريرها: "في حالة عدم وجود مثل هذا الأداء الواقعي، لم يستطع موظفو اللجنة الاستنتاج في الوقت الحالي أن مقدم الطلب القصير هذا قادر بشكل معقول على تلبية متطلبات اللجنة، لذلك لدينا شكوك جدية في أن أي شبكة من المدارات الأرضية المنخفضة ستكون قادرة على تلبية متطلبات التطبيقات القصيرة لتقديم العطاءات في الطبقة ذات المدار المنخفض".

فيما تم توجيه البيان إلى شركة SpaceX، لكن الشركة أدعتعت أن خدمتها لا تلبي المتطلبات فحسب، بل تتفوق عليها أيضًا.