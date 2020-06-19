شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الانتقادات.. تطبيق Zoom يتراجع ويعلن توفير ميزة التشفير لكافة مستخدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلانها عدم طرح ميزة التشفير الكامل (E2EE) للمستخدمين المجانيين، قررت الشركة المطورة لتطبيق Zoom تغيير خططها، وأكدت أن كل من يستخدم تطبيق مؤتمرات الفيديو سيكون قادرًا على استخدام التشفير، وادعت الشركة أنها كانت تحاول تحقيق التوازن بين الأمن والقدرة على مساءلة أولئك الذين يستخدمون التطبيق لأغراض شائنة، وأكدت Zoom الآن أنها "حددت مسارًا إلى الأمام" يحقق هذا الهدف.

وتدعى الشركة أنها تلقت تعليقات من منظمات الحريات المدنية وخبراء الأمن والحكومة لتشكيل مسار عملها الجديد، وسيطلب Zoom من المستخدمين المجانيين الخضوع لعملية تحقق لمرة واحدة لتمكين التشفير.

وقالت الشركة: "سيستمر جميع مستخدمى Zoom فى استخدام تشفير AES 256 GCM كإعداد افتراضي"، ولم توضح الشركة إذا كانت ستستخدم بروتوكولات مختلفة أم لا، إذ يتسبب E2EE فى حدوث مشكلات على بعض الأجهزة، لذا سيتمكن المستخدمون من إيقاف التشفير حسب الحاجة.

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وتأتى هذه الخطوة بعد أن كشف مسؤول بشركة Zoom، أن المنصة تخطط لتعزيز تشفير مكالمات الفيديو الخاصة بالعملاء والمؤسسات ذات الحسابات المدفوعة، وليس مستخدمي الحسابات المجانية، حيث ناقشت الشركة الخطوة في مكالمة مع جماعات الحريات المدنية، وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد أكد هذه الخطة المستشار الأمني للشركة Alex Stamos، الذي قال: "إن الخطة عرضة للتغيير ولم يتضح بعد أي المنظمات غير الربحية أو المستخدمين الآخرين، مثل المنشقين السياسيين، قد يكون مؤهلًا للحصول على حسابات تسمح باجتماعات فيديو أكثر أمانًا".