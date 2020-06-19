تكنولوجيا: تقنية التعرف على الوجه تدخل المدارس بروسيا لمراقبة سلامة الأطفال

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول Elvees Neotech، الشركة المسؤولة عن "Orwell"، أن التقنية مصممة من أجل الكشف التلقائي وتصنيف الأهداف، والذي يتضمن تحديد الأشخاص وكذلك المواقف.
كما أن اسم البرنامج هو إشارة غريبة لجورج أورويل، الذي رويت روايته عام 1984 عن مستقبل بائس حيث تكون الحكومة المتحكمة، والمراقبة الجماعية هي القاعدة.
على موقع الشركة الإلكتروني ، يقول Elvees Neotech أن البرنامج قادر على تحديد حشود من الناس، عندما تتخطى الأهداف حدودًا محددة مسبقًا.
فيما قال Yevgeny Lapshev، المتحدث باسم Rusnano، وكالة تطوير التكنولوجيا التي تديرها الدولة والتي تركز على تكنولوجيا النانو، إنه سيتم استخدام Orwell لمراقبة سلامة الأطفال في المدرسة وكذلك تحديد المتسللين المحتملين في حرم المدرسة.
وأضاف المتحدث، أن البيانات التي يجمعها النظام سيتم تخزينها محليًا في المدارس، كما أن الأطفال وأولياء أمورهم لن يتم إضافتهم إلى النظام دون موافقتهم.
وتمتلك روسيا بالفعل شبكة واسعة من أنظمة المراقبة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والتي تم إنشاؤها في مدن مثل موسكو حيث تفيد بوجود 105000 كاميرا، ويتم استخدام هذه الكاميرات من جانب الشرطة الروسية ووكالات الاستخبارات لرصد النشاط في الوقت الحقيقي، مما يسمح لها بالبحث عن أفراد معينين باستخدام صورة واحدة.
كما أن NtechLab، شركة التعرف على الوجه التي تدعم تقنيتها استخدام Orwell في المدارس، هي المطور الأساسي وراء نظام التعرف على الوجه في موسكو.
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