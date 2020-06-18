تكنولوجيا: صور حية لهاتف Asus ROG Phone III مع مواصفات الهاتف الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف الألعاب القادم من Asus الذي ينطلق بعنوان ROG Phone III، كما رصد الهاتف في صور حية توضح الملامح الأولى لتصميم هذا الإصدار.

تقدم Asus هاتفها القادم المخصص للألعاب ROG Phone III بشاشة OLED بحجم 6.59 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 144Hz.

أيضاً يدعم هاتف ROG Phone III رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، كما يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

ويأتي معالج Snapdragon 865 بسرعة أعلى بفضل أنوية Kryo 585 التي ستدعم سرعة 3.09 GHz، وهي ترقية لسرعة 2.84 GHz في وحدة المعالجة الرئيسية.

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وتكشف الصور الحية عن تصميم هاتف ROG Phone III من الجهة الخلفية بشكل خاص، حيث يحاكي تصميم ROG Phone II مع تصميم زجاجي، مع شعار الشركة LED ROG من الجهة الخلفية، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم أفقي مع إعدادات ثلاثية للكاميرة، أيضاً تختفي الثقوب أو نتوء للكاميرة الأمامية، حيث يضم إطار الهاتف العلوي كاميرة السيلفي.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف ROG Phone III بسماكة 9.85مم، مع وزن 240 جرام، كما يتضمن الهاتف نظام تبريد جديد، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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