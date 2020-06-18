تكنولوجيا: تأخر سلاسل التوريد قد يدفع هواوي إلى تأجيل إنتاج سلسلة Mate 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد سلسلة هواتف Mate 40 من أهم الإصدارات المنتظر الإعلان الرسمي عنها خلال النصف الثاني من هذا العام، وفي تقرير جديد نشر اليوم، أشير إلى أن تأخر سلسلة التوريد سيؤدي إلى تأجيل إنتاج سلسلة Mate 40.

أكدت بعض التسريبات على أن شركة هواوي قد بدأت بالفعل في إجراء الإختبارات على سلسلة هواتف Mate 40، إلا أن تأخير سلاسل توريد هواوي سيؤدي إلى تغيير خطط العملاق الصيني من جديد.

أدي الحظر الأمريكي إلى فرض مزيد من القيود على العملاق الصيني، بشكل خاص مع الشركات الأمريكية الموردة لشرائح المعالج الخاصة بهواتف هواوي، ولقد دفع هذا التغيير الجديد شركة هواوي للبحث عن موردين جدد.

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ويشمل موردي هواوي كلاً من كوالكوم و MediaTek، ومع هذا التغيير في سلاسل توريد هواوي، تواجه العملاق الصيني صعوبة في هذا التحول الجديد الذي يتطلب فترة، وهو ما سيدفع هواوي إلى تأجيل الإنتاج الضخم لسلسلة Mate 40.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن هواوي ستقدم الإصدارات الجديدة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم إنتاج الإصدارات الجديدة بشكل محدود في المرحلة الأولى، إلى أن تتوفر الإمدادات الخاصة بشركة هواوي من المورديين.

يذكر أن سلسلة هواتف Mate 40 كانت قد شغلت العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث تقدم هواوي الإصدارات الجديدة بعدسات 9P، مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما أشار تقرير أخر إلى أن هواوي بدأت بالفعل في إختبار ميزة التكبير البصري في هواتف Mate 40 مع وحدة للتكبير بسماكة 5.9مم.

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