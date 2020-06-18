جوجل ستتيح لك إدارة إشتراكاتك مباشرة من متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - بالإضافة إلى إطلاق تحديث Android 11 التجريبي، تخطط شركة جوجل أيضًا لإجراء بعض التغييرات على متجر التطبيقات Google Play Store، وبشكل أكثر دقة على الطريقة التي تدير بها إشتراكاتك داخل التطبيقات. تريد الشركة تمكينك من شراء إشتراك في خدمة دون الحاجة إلى تحميل التطبيق على الإطلاق.

بعض التطبيقات المختارة تقدم فترات تجريبية. يمكنك الحصول على خيار بدء تجربة مجانية والإنتقال إلى عملية التحميل أو شراء الخيارات الإضافية مقدمًا.

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يمكنك أيضًا الحصول على تفاصيل حول ما يتضمنه الإشتراك بالضبط على صفحة التطبيق. أضف إلى ذلك الراحة الإضافية المتمثلة في وجود جميع إشتراكاتك في التطبيقات في مكان واحد بدلاً من الإضطرار إلى تصفح كل تطبيق على حدة.