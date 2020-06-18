تسريب صور ومواصفات الهاتف Asus ROG Phone III الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - المعلومات حول الهاتف Asus ROG Phone III محدودة حتى الآن، ولكن مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي، لا بد لنا من الحصول على المزيد من التفاصيل. واليوم، أقدم مسرب موثوق على نشر مجموعة من الصور لهذا الهاتف وبعض مواصفاته التقنية الرئيسية.

ووفقا للشائعات، فسوف يحتوي الهاتف Asus ROG Phone III على شاشة OLED بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 16GB، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

ووفقا للتقاليد، فسوف يستخدم الهاتف Asus ROG Phone III معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865 مع تردد أعلى، ونحن نشك في أن يتم رفع تردد النواة الأساسية Kryo 585 في هذا المعالج من 2.84GHz إلى 3.09GHz.

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أما بالنسبة للصور، فهناك صورة رسمية وصورة أخرى واقعية للواجهة الخلفية للهاتف. تفتقر الواجهة الأمامية لأي فتحات أو ثقوب وله حواف متناظرة في الأعلى والأسفل بينما يشبه الظهر إلى حد ما الهاتف Asus ROG Phone II الحالي بحيث لا يزال مغطى بالزجاج.

ومع ذلك، فقد حصلت الكاميرا الخلفية الآن على تصميم مختلف ويبدو أنها بارزة أكثر قليلاً من ذي قبل. وعلاوة على ذلك، فهي طويلة بما يكفي لإستيعاب ثلاث كاميرات بدلاً من كاميرتين مما يقودنا إلى الإعتقاد بأنها ستحتوي على كاميرا مُقربة بالإضافة إلى الكاميرا العادية والكاميرا الواسعة الزاوية.