فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق سلسلة الهواتف الذكية Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة تفيد بأن الهاتف Galaxy Note 20 سيكون مختلفًا كثيرًا من حيث المواصفات التقنية مقارنة مع الهاتف +Galaxy Note 20.
في الواقع، المعلومات التي وردتنا الآن من المسرب الصيني البارز Ice Universe تقول أن الهاتف Galaxy Note 20 سيحصل على شاشة مسطحة تمتاز بدقة +FullHD وبمعدل تحديث يبلغ 60Hz فقط. وبالنظر إلى أن تشكيلة Galaxy S20 Series بكاملها تستخدم معدل التحديث 120Hz، فإن إستخدام شاشة أدنى في Galaxy Note 20 تبدو وكأنها طريقة من سامسونج للدفع بالعملاء لشراء الطراز الأرقى والأكثر تكلفة.
كانت لدى سامسونج إستراتيجية مماثلة في العام الماضي مع Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. يحتوي الهاتف Galaxy Note 10 العادي على بطارية أصغر وشاشة بدقة +FullHD وذاكرة عشوائية أقل، كما أنه حصل على كاميرات أقل مقارنة مع +Galaxy Note 10. شعر الجميع أن سامسونج كانت تحث المشترين على إختيار من لديه المزيد من الميزات. ومع ذلك، فقد كان Galaxy Note 10 يملك على الأقل شاشة منحنية الطرفين.
لم تعد سامسونج تُحب الشاشات المنحنية الطرفين، كما هو واضح مع تشكيلة Galaxy S20 Series. يمكننا أن نتوقع بثقة أن تتخلص منها سامسونج في سلسلة هواتف Galaxy Note Series القادمة، ما لم تقرر تركها كميزة حصرية للهاتف +Galaxy Note 20.
عمومًا، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series جنبًا إلى جنب مع Galaxy Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، لذلك لا تسنوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Galaxy Note 20 سيضم شاشة مسطحة بدقة +FullHD، وبمعدل التحديث 60Hz لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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