ظهور معلومات جديدة حول الهاتفين Honor 30 Youth Edition و Honor X10 Max

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتوجب علينا الإنتظار لفترة طويلة للحصول على المزيد من المعلومات حول الهاتفين Honor X10 Max و Honor X10 Pro. وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا اليوم كذلك على معلومات جديدة حول الهاتف Honor 30 Youth Edition أيضًا.

الهاتف Honor X10 Max سيحصل وفقا للتسريب الجديد على شاشة بحجم 7.09 إنش علمًا أن هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي King Kong، بينما يحمل الهاتف Honor 30 Youth Edition الإسم الرمزي Maxwell. سيتم إطلاق كلا الهاتفين في نفس الوقت بينما تم تأجيل الهاتف Honor X10 Pro.

توقع رؤية الهاتفين Honor X10 Max و Honor 30 Youth Edition في اليوم الرابع أو الخامس من شهر يوليو المقبل، وهو ما يعني بعد أسابيع قليلة من الآن.

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من المتوقع أن يستخدم الهاتف Honor 30 Youth Edition المعالج MediaTek Dimensity 800، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. ووفقا للمصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات، فيبدو أن الهاتف Honor 30 Youth Edition سيُكلف ما يُعادل 225 دولار أمريكي، وهو ما يعني نصف سعر الهاتف Honor 30.

أما بخصوص الهاتف Honor X10 Pro، فقد تم رصده يوم أمس في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA. هو سيضم شاشة أصغر قليلاً بحجم 6.53 إنش مقارنة مع الهاتف Honor X10 الحالي، ولكنه سيضم معالج أقوى من فئة HiSilicon Kirin 985 أو HiSilicon Kirin 820. يبدو أنه سيحتفظ بالكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 40 ميغابكسل في الوقت الذي سيحصل فيها كذلك على كاميرا مُقربة، على غرار هواتف Honor 30 Series.