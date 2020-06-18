شركة Adobe ستتوقف رسميًا عن دعم Adobe Flash Player في اليوم 31 ديسمبر 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل ثلاث سنوات، أعلنت شركة Adobe عن خططها لإنهاء دعم Adobe Flash Player الخاص بها بحلول نهاية العام 2020. الآن أصدرت شركة Adobe تاريخًا رسميًا لإنهاء مغامرة Adobe Flash Player على الويب، وهذا التاريخ هو 31 ديسمبر 2020. بعد هذا التاريخ، لن تقوم شركة Adobe بإصدار أي تحديثات أو تصحيحات أمنية للبرنامج وتوصي المستخدمين بإلغاء تثبيت المشغل مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة Adobe بإزالة جميع أرشيفات إصدارات Adobe Flash Player السابقة من موقعها الرسمي على الويب وستمنع تشغيل المحتوى الذي يستند على هذا البرنامج. وستطالب شركة Adobe أولئك الذين لديهم Adobe Flash Player مثبتًا مسبقًا على أجهزتهم بإلغاء تثبيته قبل تاريخ إنتهاء الدعم.

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ووفقا لشركة جوجل، فقد أوضحت في العام 2017 بأن معدل الإستخدام لتطبيق Adobe Flash إنخفض من 80 في المئة في العام 2014 إلى 17 في المئة في العام 2017 مشيرة في نفس الوقت إلى أن معدل إستخدام البرنامج ينخفض على نحو متواصل. لذلك، نحن نعتقد بأنه سيتم التوقف عن دعم Adobe Flash من دون أن يلاحظ أي شخص ذلك.