تويتر تضيف الرسائل الصوتية إلى التغريدات، ولكن على منصة iOS فقط حاليًا

فاطمة أيت طالب - دبي - أضافت تويتر تحسينًا إضافيًا آخر إلى شبكتها الإجتماعية. يمكن لمستخدمي تطبيق تويتر على منصة iOS الآن إضافة رسائل صوتية إلى تغريداتهم والتي ستكمل الرسائل النصية القصيرة.

أثناء إنشاء تغريدة جديدة، سيكون لدى ملاك أجهزة آبل زر لإضافة رسالة صوتية بجوار الزر الذي يسمح بإضافة الصور من تطبيق الكاميرا أو المعرض. يمكن أن يبلغ طول الرسالة الصوتية 140 ثانية، ويمكن بعد ذلك إعادة تشغيلها في مشغل صوتي خاص.

يتم تشغيل الفيديوهات والصور المتحركة GIF بالفعل في مشغل داخلي، وكانت إضافة الصوت خطوة منطقية. وللآسف، ليست هناك حتى الآن أي معلومات بشأن متى سيحصل مستخدمي الأندرويد على هذه الميزة أيضًا، ولكن نظرًا لأهمية هذا الخيار الجديد، فمن المحتمل أن يظهر عاجلاً وليس آجلاً.