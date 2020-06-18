تلفزيونات OnePlus القادمة ستحمل شهادة Dolby Vision وستدعم 93% من التدرج اللوني DCI-P3

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بالكشف عن بعض التلفزيونات الجديدة في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل، ووفقا للمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau، فهذه التلفزيونات الذكية ستكون أرخص وأذكى أيضًا. في تدوينة جديدة على منتديات OnePlus الرسمية، قام السيد Pete Lau بنشر معلومات إضافية حول التلفاز الجديد القادم من الشركة، بما في ذلك حقيقة أنها ستدعم 93 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وستحصل على شهادة Dolby Vision على غرار تلفاز OnePlus QLED 55 4K TV الحالي.

تحدث السيد Pete Lau عن أهمية DCI-P3 بحيث قال أنه في عصر HDR، أصبح معيار DCI-P3 الخيار لمنشيء المحتوى. نظرًا لأن دعم ما يصل إلى 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 صعب للغاية، فإن شركة OnePlus ستكتفي بتغطية 93 في المئة من هذا التدرج اللوني.

طورت شركة OnePlus أيضًا مجموعة من التقنيات لتحسين جودة الصورة وأطلقت عليها إسم Gamma Engine. تتضمن مجموعة من تحسينات المعالجة مثل الدقة الفائقة والتباين الديناميكي و MEMC وما إلى ذلك. مع هذه الحزمة من الميزات، ستصبح الصورة أكثر وضوحًا ونظافة وسلاسة، مما يجعل حتى مقاطع الفيديو منخفضة الجودة تبدو عالية الجودة.

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قامت شركة OnePlus أيضًا بربط إتصالاتها مع Dolby Labs لتقديم شهادة Dolby Vision للتلفزيونات الجديدة الخاصة بها والتي ستخضع لمزيد من التحسينات على مستوى جودة الصورة. أنهى السيد Pete Lau التدوينة بوعود برفع المعايير والتوقعات، ولكننا بحاجة إلى الإنتظار حتى 2 يوليو.