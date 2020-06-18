نظام ChromeOS سيكون قادرًا على تشغيل تطبيقات Windows قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - نظام التشغيل ChromeOS التابع لشركة جوجل قادر على تشغيل التطبيقات المطورة خصيصًا لهذا النظام، وأصبح في الأونة الأخيرة قادرًا كذلك على تشغيل تطبيقات الأندرويد. ومع ذلك، فإن الخبر السار لمستخدمي نظام ChromeOS هو أنه في المستقبل، ستتمكن من تشغيل تطبيقات الويندوز على نظام ChromeOS. هذا بفضل شراكة بين جوجل و Parallels.

في حالة إذا لم تسمع عن Parallels من قبل، فهو برنامج معروف بين أوساط مستخدمي MacOS يسمح بتشغيل تطبيقات الويندوز على نظام التشغيل التابع لشركة آبل، والآن مع هذه الشراكة الجديدة مع جوجل، فهي ستعمل على جلب هذه الإمكانية إلى نظام ChromeOS.

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وفقا لشركة Parallels، فقد صرحت بالقول : ” إن العمل عن بُعد هو واقع جديد، يجعل الكفاءة والإتصال والسرعة والموثوقية والأمن والوصول غير المنقطع عناصر أساسية لمنصة ناجحة. في هذه اللحظة الأساسية، شكلت منظمتينا شراكة بارزة لتزويد الشركات بالحلول التي تعمل على تحسين أعمالها وفرقها لمواجهة التحديات المتطورة لبيئات العمل الحديثة “.

ومع ذلك، قبل أن يكون مستخدمي نظام ChromeOS متحمسين للغاية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة فقط على أجهزة الشركات التي تعمل بنظام ChromeOS. لم تذكر لا Parallels ولا جوجل ما إذا كانت هذه الميزة ستُصبح متاحة في نهاية المطاف للمستخدمين من غير الشركات، ولكن نظرًا لأنه سيتم تشغيل هذه الميزة على أجهزة الشركات، فإن ذلك يفتح الباب أمام إمكانية توفير هذه الميزة للمستخدمين العاديين في المستقبل.