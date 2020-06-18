تكنولوجيا: Bang & Olufsen تعلن عن سماعة Beoplay E8 اللاسلكية للرياضيين بسعر 350 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Bang & Olufsen اليوم عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Beoplay E8، التي تتميز بتصميم يدعم الرياضيين بشكل خاص، مع دعم معايير IP57 في مقاومة الماء والتعرق والغبار، كما تتوفر قريباً بسعر 350 دولار.

قد لا تدعم سماعة Beoplay E8 اللاسلكية المستخدمين في تمارين السباحة، إلا أنها تنطلق بتصميم يدعم الغمر في الماء لمدة 30 دقيقة، كما تأتي السماعة بغلاف لدعم المستخدم في التحكم في السماعة في حالة تعرق الأيدي، أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية وحافظة الشحن بتصميم من السيليكون والمطاط، كما يتضمن تصميم السماعة الألومينوم.

كما تتميز سماعة Beoplay E8 اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الموسيقى لكل جهة من السماعات، وتدعم الحافظة المستخدم بعدد 3.5 من الشحنات، ليصل عمر الشحن إلى 30 ساعة من تشغيل الموسيقى، مع 90 دقيقة إضافية من حافظة السماعة بعد شحن السماعة في الحافظة لمدة 20 دقيقة.

ويمكن شحن حافظة Beoplay E8 عبر منفذ USB C في الجهة الخلفية للحافظة، أو عن طريق شاحن Qi لاسلكي، أو قاعدة شحن، مع تقنية البلوتوث 5.1، مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ودعم تقنية Qualcomm aptX لتحسين جودة الصوتيات.

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أيضاً تدعم سماعة Beoplay E8 التحكم باللمس حيث يمكن عن طريق سطح السماعة تخطي الموسيقى، أو إستقبال ورفض المكالمات من بين مهام أخرى.

يمكن أيضاً تحميل تطبيق Bang & Olufsen للتحكم بشكل أفضل في ضبط ملفات الموسيقى في سماعة Beoplay E8 اللاسلكية، بشكل خاص لدعم الرياضيين، مع ميزة ضبط EQ في 5 مستويات، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Beoplay E8 في 9 من يوليو بألوان الأزرق والأسود بسعر 350 دولار.

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