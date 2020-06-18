تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق ساعة MI COLOR الذكية إلى الأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي ساعتها الذكية MI COLOR قريباً في الأسواق العالمية، حيث تشير التسريبات إلى أن شاومي تطلق الساعة الذكية بعنوان Mi Watch Revolve في الأسواق العالمية.

تسيطر شركة شاومي على حصة كبيرة من سوق السوارات الذكية في العالم، إلا أن الشركة لم تتوسع بإصداراتها من الساعات الذكية حتى الآن.

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ولقد إنطلقت ساعة MI COLOR الذكية في السوق الصيني منذ فترة، واليوم أكدت أحدث التسريبات التي رصدت في تطبيق Mi Watch على أن الساعة تتوفر قريباً في الأسواق العالمية بعنوان Mi Watch Revolve.

وتتميز ساعة MI COLOR الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تضمنت الساعة الذكية بطارية بقدرة 420 mAh، وتقنية NFC، مع دعم مقاومة الماء عند 5 ATM، كما جاءت الساعة الذكية بميزة دعم تتبع نشاط المستخدم في عدد 10 نمط رياضي، مع دعم قياس معدل الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

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