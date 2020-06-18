تكنولوجيا: سامسونج تعتمد قلم styluses لجهاز الشركة اللوحي المرتقب Galaxy Tab S7

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت العملاق الكوري قلم styluses الجديد في FCC مؤخراً، الذي يدعم الإصدارات القادمة من أجهزة Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 Plus.
جيل جديد من أجهزة سامسونج اللوحية يكشف عنه في حدث يعقد في شهر يوليو أو أغسطس المقبل، حيث تستعد سامسونج لإطلاق جهازي Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 Plus.
تقدم شركة سامسونج أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية قريباً بنفس لغة التصميم التي قدمت في أجهزة Galaxy Tab S6 الحالية، كما تأتي الإصدارات الجديدة بجزء مخصص لقلم styluses في الجهة الخلفية.
من جانب أخر لا تكشف تسريبات FCC عن مواصفات أو تصميم قلم styluses الجديد الذي يدعم الجيل القادم من الأجهزة اللوحية، حيث يظهر القلم في التسريبات بنموذج رقم EJ-PT870.
ولقد رصدت أجهزة Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 Plus مؤخراً في Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يأتي الإصدار الرئيسي بحجم 11 إنش في الشاشة، بينما يتميز الإصدار الأكبر بحجم 12.4 إنش في الشاشة، كما يدعم كلا الجهازين معدل تحديث 120Hz في الشاشة.
أيضاً من المقرر أن يضم كلا الإصدارين كاميرة خلفية مزدوجة، كما تدعم الأجهزة الإتصال بشبكات 5G في السوق الأوروبي وسوق الولايات المتحدة، ويضم الإصدار الأصغر بطارية بقدرة 7760 mAh، بينما يأتي الإصدار الأعلى بقدرة بطارية 9800 mAh.
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