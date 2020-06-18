تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على أن هواتف Mate 40 و iPhone 12 تأتي بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول إصدارات هذا العام المرتقبة التي تدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، والتي تتضمن سلسلة هواتف Mate 40 وأيضاً iPhone 12.

تقدم العملاق الصيني هواوي خلال الفترة القادمة سلسلة هواتفها المميزة Mate 40، والتي تتضمن ترقية جديدة في مواصفات الكاميرة وأيضاً ترقية في معدل تحديث الشاشة إلى 120Hz.

ولقد أشارت تقارير سابقة جاءت من الصين إلى أن شركة هواوي تقدم هواتف Mate 40 هذا العام بأنحف نموذج لمستشعر periscope إستخدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

أيضاً نشر Ross Young مؤسس شركة DSCC قائمة في تغريدة نشرت اليوم على تويتر، يوضح من خلالها إصدارات هذا العام التي تدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، حيث تتضمن هذه القائمة إصدارات سامسونج، هواوي، ابل، إلى جانب وان بلس وAsus.

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ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة التي جاءت عبر Ross Young أن تقدم هواوي سلسلة هواتف Mate 40 خلال الفترة القادمة بمعدل 120Hz، وهو معدل تحديث أعلى مما قدمت هواوي في هواتف P40 التي جاءت بمعدل تحديث 90Hz في شهر مارس الماضي.

ولقد أشارت بعض التقارير إلى أن هواوي قد تأخرت في دعم هواتفها المميزة بمعدل تحديث أعلى من 90Hz، نظراً لإستنفاذ معدل تحديث 120Hz في الشاشة شحن البطارية بشكل سريع، بشكل خاص في الهواتف التي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

من جانب أخر أكدت تغريدة Ross Young على أن سلسلة هواتف iPhone 12 ستكون أيضاً من بين إصدارات هذا العام التي تنتقل إلى ترقية معدل التحديث في الشاشة إلى 120Hz.

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