شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل مرحاض جديد مناسب لرائدات الفضاء النساء للمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وكالة ناسا لإرسال مرحاض مخصص للجنسين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) التى تستوعب رواد الفضاء الإناث بشكل أفضل، فمن المشاكل المتكررة فى مراحيض الجاذبية الصغرى أنها صممت فى الغالب من أجل الرجال، نظرًا لارتفاع نسبة رواد الفضاء الذكور تاريخيًا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تصميم المرحاض الجديد، المسمى "نظام إدارة النفايات العالمي" (UWMS) ، لاستيعاب الإناث بشكل أفضل.

كما أن نظام المراحيض له كتلة وحجم أقل من الأنظمة السابقة، بجانب أنه أبسط فى الاستخدام، ويوفر راحة أكبر وأداء محسن للطاقم، ويعالج البول بحيث يمكن استخدامه بواسطة أنظمة إعادة تدوير المركبات الفضائية.



المرحاض

بحسب وكالة ناسا، يحتوى مقعد المرحاض على "أسطح ناعمة للنظافة"، كما سيحتوى المرحاض أيضًا على قضبان لأصابع القدم، لضمان ربط أقدام رواد الفضاء ومساعدتهم على البقاء على مقعد المرحاض.

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وقالت وكالة الفضاء فى تقرير مفصل: "نعمل مع عدد من الشركات التجارية لتطوير المركبة الفضائية المدارية المنخفضة القادمة من الأرض، وضمان حجم للأجهزة وقيود وزن مماثلة أو أكبر من تلك الموجودة فى عصر أبولو."

يطرح تطوير أنظمة جمع النفايات للمركبات الفضائية بعض التحديات الكبيرة بسبب نقص الجاذبية فى الفضاء - ولا سيما فصل البول والبراز، التى يتم تخزينها واستخدامها بشكل مختلف.

يتم معالجة البول لإعادة استخدامه كمياه شرب، فى حين يتم جمع البراز فى أكياس فردية وتخزينها فى حاويات.

تدعى وكالة ناسا أن UWMS ستوفر راحة وأداء الطاقم المتزايد و "مجموعة صحية من البول والبراز، كما أن نظام جمع المياه أسرع فى الاستخدام، ويوفر نظافة محسنة مع انخفاض الحجم والوزن بنسبة 75 فى المئة مقارنة بالنظام الحالى، الذى تم تطويره فى التسعينات.