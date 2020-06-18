تكنولوجيا: AMD تعلن عن الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Ryzen 3000XT لأجهزة الحاسب المكتبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD اليوم عن ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Ryzen 3000XT التي تستهدف أجهزة الحاسب المكتبي.

تستعد شركة AMD خلال الشهر المقبل لطرح الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Ryzen 3000XT للبيع، والتي ترتكز على معمارية Zen 2، وتتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر.

تأتي الإصدارات الجديدة من معالجات Ryzen 3000XT لتقدم آداء أفضل إلى حد ما مع نفس مستوى التسعير، حيث تقدم AMD كلاً من معالج 3600XT، و 3800XT، وأيضاً 3900XT، مع سرعة أعلى نسبياً في كل إصدار، حيث يأتي كلاً من معالجي 3600XT و3900XT بزيادة 100MHz في السرعة، بينما يأتي 3800XT بزيادة 200MHz.

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ولقد أشارت AMD إلى عملية تبريد جديدة في إعلانها، حيث تقدم الشركة معالج 3600XT بنظام تبريد Wraith Spire كما في معالج 3600X، بينما لا تتوفر ميزة التبريد في معالجي 3800XT و3900XT، إلا أن شركة AMD تقترح نظام تبريد AIO بحجم 280مم لهذه الإصدارات، أيضاً تأتي الإصدارات الجديدة دون أي زيادة في قدرة إستهلاك الطاقة.

يذكر أن شركة AMD بدأت الآن في طرح لوحة B550 الأم للبيع، كما أعلنت الشركة عن A520 القادمة، والتي تأتي بعد إصدارات الشركة الحالية A320، حيث تتميز هذه الإصدارات بمستوى تسعير منخفض، ومن المقرر أن تتوفر لوحة A520 في شهر أغسطس عبر ASRock، و ASUS، وBiostar، وMSI من بين منافذ أخرى.

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