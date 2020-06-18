انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وانكسار الموجة الحارة.

وكانت البلاد قد شهدت موجة حارة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود مجددا درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القاهرة الكبرى تشهد طقسا معتدل نهارا، لطيف ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، على الوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.

كما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

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القاهرة الكبرى 32 - 21

الوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية الغربية 27 - 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 - 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 - 26

شمال الصعيد 33 - 23

جنوب الصعيد 41 - 27 ​