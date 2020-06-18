شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبوت" كلب روبوت سعره 75 ألف دولار.. اعرف استخداماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبيع شركة Boston Dynamics الكلب الآلى الخاص بها للمرة الأولى للشركات، وهو كلب روبوتى رباعي الأرجل يطلق عليه 'Spot'، بسعر 74،500 دولارًا، ويأتي مع بعض القيود المتعلقة بموعد ومكان نشره، وعلى وجه التحديد، تقول الشركة، ان جميع مبيعاتها ستخضع للشروط والأحكام التي تملي الاستخدام المفيد لروبوتاتها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تضع الشركة تطبيق "Spot" بشكل مباشر للاستخدام التجاري والصناعي، وبشكل خاص لتعزيز السلامة في الوظائف التي يمكن أن يتضرر فيها البشر.

قال مارك رايبيرت، رئيس ومؤسس Boston Dynamics في بيان: "إن الجمع بين برنامج Spot المتطور والتصميم الميكانيكي عالي الأداء يمكّن الروبوت من تعزيز العمل البشري الصعب أو الخطير".

وأضاف رايبيرت: "يمكنك الآن استخدام Spot لزيادة السلامة البشرية في البيئات والمهام التي لم تنجح فيها الأتمتة التقليدية".

Advertisements

تمثل القدرة على شراء Spot بالفعل المرحلة التالية، ففي الإصدار التجريبي، تقول Boston Dynamics، إن 150 روبوتًا آليًا تم استخدامها من جانب الشركات المحلية ومرافق البحث لتوثيق تقدم البناء، ومراقبة البيئات البعيدة أو الخطرة، وتوفير الوعي بالموقف.

وأخبر مايكل بيري نائب رئيس تطوير الأعمال في Boston Dynamics ، أن الشركة لن تدعم استخدامات Spot التي "تضر أو تخيف" الأشخاص، والتي تشمل إرفاق الأسلحة.

كما هو الحال مع أي قطعة من التكنولوجيا، لا يوجد ضمان بعدم استخدام Spot لأغراض أخرى خارج نوايا Boston Dynamics بمجرد شرائها.