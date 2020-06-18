تكنولوجيا: SpaceX تطور موانى فضائية جديدة لإطلاق الصواريخ للمريخ

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك أيضا على صفحته الشخصية على تويتر يوم الثلاثاء: "تبني SpaceX موانئ فضاء من الدرجة الأولى للمريخ والقمر والسفر الذى يفوق سرعة الصوت حول الأرض."
شارك الملياردير أول خطط لموانىء في عام 2019، مشير إلى أنها ستحتاج إلى 20 ميلًا من الشاطئ والوصول إليها من خلال الأنفاق المحفورة تحت الماء، التي ترتبط بشركة The Boring Company.
يقع المركز في براونزفيل بتكساس بالقرب من موقع اختبار SpaceX في بوكا شيا، وسيتم استخدام الموانئ الفضائية العائمة لإطلاق صواريخ Starship إلى القمر والمريخ.
وكتب ماسك على تويتر في 2019: "من المحتمل أن تحتاج معظم موانئ الفضاء الفضائية إلى حوالي 20 ميلًا / 30 كيلومترًا من الشاطئ لمستويات الضوضاء المقبولة".
وأضاف ماسك: "ستصبح المركبة Starship قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل مع إمكانية إعادة تعزيز الضوء كل بضع ساعات وإعادة شحن السفينة كل 8 ساعات، حيث كتب ماسك على تويتر: "لا حاجة لقوارب من أجل الهبوط".
كما أنه بعد نجاح إطلاق صاروخ Faclon 9 الذى أرسل اثنين من رواد فضاء ناسا إلى محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي أن صاروخ Starship هو الأولوية القصوى.
وحث ماسك موظفي SpaceX على تسريع التقدم في Starship بشكل كبير وفوري، وذلك بعد أسبوع من أول مهمة طاقمية تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).
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