Xiaomi تُصدر تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أقل من أسبوع، وعدتنا شركة Xiaomi بإصدار تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro، واليوم أوفت الشركة الصينية بوعدها أخيرًا. ومن المفترض أن يحصل الهاتف Poco F2 Pro على هذا التحديث التجريبي كذلك، ولكن لم يتم إصدار تحديث Android 11 التجريبي لهذا الأخير حتى الآن.
لذلك، إذا كنت تملك Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro ولا تمانع المخاطرة، فتوجه إلى منتديات Xiaomi Mi Forums لتحميل ما أنت بحاجة إليه. يمكنك إيجاد المحادثة الخاصة بالهاتف Xiaomi Mi 10 هنا، والمحادثة الخاصة بالهاتف Xiaomi Mi 10 Pro هنا.
على عكس النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 التي أطلقتها شركة جوجل قبل يومين بعد مجموعة من إصدارات المطورين السابقة، يبدو أن تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro يُعتبر أقل ملاءمة للإستخدام اليومي. الشركة نفسها أشارت إلى بعض المشاكل الموجودة في هذا التحديث التجريبي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض المشاكل على مستوى إستقرار النظام، وبعض التطبيقات التي لا تعمل كما هو متوقع، وسيتم مسح جميع بياناتك أثناء تثبيت Android 11 التجريبي. دعونًا، لا ننسى إمكانية تعرض هاتفك للتلف لأن عملية التثبيت ليست سلسة مثل تثبيت الإصدار التجريبي الأول من جوجل على هواتف Google Pixel المؤهلة.
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