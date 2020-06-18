تسريب صورة ومواصفات الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro في اليوم 19 من شهر يونيو الجاري، وهو ما يعني يوم الجمعة المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة تكشف لنا عن تصميم الهاتف ومواصفاته التقنية الكاملة.

وفقا للمصدر الذي كان وراء هذه التسريبات الجديدة، فيبدو أن الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro سيصل مع المعالج MediaTek Dimensity 800. وعلى الرغم من أنه لم يتم ذكر مقدار الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فقد تأكد أن هذا الهاتف سيصل مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

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الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو أو الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro سيصل أيضًا مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الشائعات تقول بأن الهاتف Huawei Enjoy 20 Pro سيكون بمثابة نسخة مماثلة للهاتف Huawei Enjoy Z 5G سيتم عرضها للبيع بالمتاجر الفعلية في الصين، وجميع هذه المواصفات تتماشى مع ذلك.