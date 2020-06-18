شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تنتج أول سيارة كهربائية بنطاق معتمد لأكثر من 400 ميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة في بيان صحفي: "اعتبارًا من اليوم، فإن جميع سيارات Model S Long Range Plus في أمريكا الشمالية لديها نطاق رسمي من وكالة حماية البيئة يبلغ 402 ميلاً".
يشير هذا الأمر إلى زيادة بنسبة 20% تقريبًا في النطاق عند مقارنته بطراز 2019 Model S 100D باستخدام نفس تصميم حزمة البطارية.
تقول تسلا، التي أصدرت بيانًا حول Model S، إن العديد من التغييرات في تصميم السيارات ساعدت للوصول إلى هذا النطاق غير المسبوق.
كما أنه من بين التحسينات انخفاض الكتلة من خلال استخدام مواد مختلفة لصنع مقاعد السيارات ووحدات القيادة وحزم البطاريات، حيث ساعدت العجلات الجديدة خفيفة الوزن والديناميكية الهوائية أيضًا على زيادة النطاق بنسبة 2 %.
تقول تسلا، إن التحسينات في Model S، الذي يستخدم الطاقة الحركية للسيارات لتعزيز طاقة البطارية، ساعدت أيضًا على زيادة النطاق.
وأضافت الشركة: "لإيقاف السيارة بسلاسة، تعمل المكابح الآن بسرعة أقل ومعدل تباطؤ، مما يعيد المزيد من الطاقة إلى البطارية مع إتاحة تجربة قيادة في الوقت نفسه مثل أي سيارة أخرى".
وجدير بالذكر أن الزيادة في المدى لا علاقة لها بالتحسينات في بطاريات المركبات، حيث يقول مورد بطاريات تسلا الحالى Amperex Technology Limited، إنه سيبدأ في شحن البطاريات التي يبلغ عمرها الافتراضي 1.24 مليون ميل ويمكن أن تستمر لمدة 16 عامًا.
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