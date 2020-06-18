شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تستعين بـ"إيرباص" لتطوير مستكشف لجمع عينات المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتحرك المستكشف عبر سطح الكوكب الأحمر في عام 2028 لجمع عينات من الصخور المعبأة التي خلفتها مركبة ناسا التي ستنطلق هذا العام.

ستنقل مركبة وكالة الفضاء الأوروبية ذات الأربع عجلات هذه العينات في نهاية المطاف إلى مركبة صعود المريخ، والتي ستنقلها إلى المدار لجمعها بواسطة مركبة فضائية أخرى تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وقال بن بويز، مدير مشروع إيرباص: "من المثير أن يشارك فريق إيرباص لدينا مشاركة رئيسية في برنامج عودة عينات المريخ، الذي يعد تعاونًا دوليًا كبيرًا لتحقيق عالم حقيقي في استكشاف الفضاء".

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وأضاف: "يمثل المشروع فرصة رائعة للاستفادة من التكنولوجيا التي تم تطويرها في المملكة المتحدة لـ Rosalind Franklin، مشيرًا إلى المركبة الفضائية ExoMars التابعة لشركة ESA التي تم تصميمها أيضًا في Airbus.

كما أنه سيتم إطلاق مركبة عودة عينة المريخ من الأرض في عام 2026، لتصل على سطح الكوكب الأحمر وتقم بمهمتها في عام 2028.

سيحتاج Fetch إلى السفر بمعدل 656 قدمًا (200 متر) عبر سطح المريخ يوميًا، ويغطي أكثر من 9 أميال على مدى ستة أشهر، حيث تجمع ما يصل إلى 36 من العينة المعدنية التي تحتوي على أنابيب خلفتها ناسا 2020 المسبار المريخ.

طورت إيرباص بالفعل الخوارزميات التي ستسمح بالكشف عن أنابيب العينة أثناء تجول مركبتها عبر سطح المريخ.