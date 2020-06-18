شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك إضافة رسالة صوتية إلى تغريدتك على تويتر.. اعرف طريقة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ عدد من مستخدمى تويتر حول العالم ميزة جديدة بالشبكة الاجتماعية، والتى تتيح إضافة رسائل صوتية بالتغريدات، إذ رصد هذه الميزة عدد من مستخدمى تطبيق موقع التغريدات على نظام IOS بهواتف أيفون.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة بكل سهولة، ففى نافذة إنشاء التغريدة، سترى رمزًا جديدًا للصوت باللون البنفسجى، وعند الضغط عليه، يتم تحميل نافذة جديدة تسألك "ماذا يحدث سجل صوتك"، حيث يمكنك تسجيل رسالة صوتية لإرسالها كتغريدة. وعند إرسال الرسالة الصوتية ستظهر بعلامة "صوت" فى الزاوية اليمنى للتغريدة، كما تتضمن الصورة الرمزية الخاصة بك.

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وتعد الرسائل الصوتية مهمة، فأحيانا يحتاج المستخدمون للتحدث وتوصيل أفكارهم بطريقة مختلفة، وقد يكون هذا سبب قيام Twitter بهذا الاختبار، إذ يمكن استخدام هذه الميزة من قبل عدد من الأشخاص للتحدث عن قضايا معينة، فسماع أصوات الناس سيعطى الرسالة لمسة إنسانية بدلاً من التغريدات الآلية، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم استخدام هذه الميزة من قبل زوار الشبمة الاجتماعية. وحتى الآن لم تصل الميزة سوى لنظام iOS فقط ولم يتم الإعلان عند موعد طرحها على هواتف وأجهزة Android أو الويب.